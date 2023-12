Torna l’appuntamento con “Piccoli Impavidi” il teatro rivolto a famiglie e ragazzi

Sarzana (La Spezia) 15 dicembre 2023 - Doppio appuntamento al teatro degli Impavidi di Sarzana. Domenica pomeriggio e lunedì mattina nell’ ormai consueto incontro dedicato alle scuole, va in scena “Il tenace soldatino di piombo” di Hans Christian Andersen rivisitato da Fabrizio Pallara, Valerio Malorni, Fabrizio Pallara e Tommaso Lo Cascio. Lo spettacolo è prodotto da Css Teatro stabile di innovazione vincitore nel 2015 del premio “Eolo Awards” come miglior spettacolo di teatro di Figura. La rassegna “Piccoli Impavidi” è curata da Scarti e centro produzione teatrale di innovazione di Francesca Lateana. Primo appuntamento è domenica pomeriggio alle 17 quindi lunedì alle 10 la replica soltanto per le scuole. La celebre favola di Andersen verrà rivisitata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo e danzando da protagonisti di un film proiettato su un grande schermo in diretta. Il set è una stanza dei giochi nella quale si confrontano il linguaggio teatrale e quello cinematografico. I biglietti hanno il costo di 8 euro adulti e 6 per i bambini mentre per le scuole lunedì mattina 5 euro.