Torna l’appuntamento con il Portus Lunae Art Festival

Sarzana (La Spezia) 12 Luglio 2023 - Secondo appuntamento venerdì con il Portus Lunae Art Festival la rassegna promossa da teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi e il patrocinio del Comune di Luni. Una serata che si apre però già alle 19 al museo archeologico con la “lectio magistralis” di Giorgio Ieranò dal titolo “Itinerario nel mito. Aiace, Filottete, Ecuba” a seguire dalle 19.30 è in programma la visita guidata all’area archeologica di Luni, a cura degli archeologi. Alle 21 all’anfiteatro romano va in scena lo spettacolo dal titolo “Il grande racconto del labirinto. Arianna, il Minotauro, Teseo, Pasifae, Fedra ed Europa” che avrà come protagonisti Arianna Scommegna e Giorgio Ieranò, professore ordinario di Letteratura greca all’Università di Trento. Il “Portus Lunea Art Festival” è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Luni, Direzione regionale Musei Liguria, Museo Nazionale e Zona Archeologica di Luni e fa parte di fa parte del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi”.