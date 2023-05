Torna la notte del Classico al liceo “Parentucelli Arzelà” di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 4 Maggio 2023 - In contemporanea con gli altri licei italiani anche al “Parentucelli Arzelà” di Sarzana orna la tradizionale Notte del Classico. L’appuntamento è per venerdì 5 maggio già dal pomeriggio alle 18 nela centralissima piazza Matteotti iniziando con la classe II B classico protagonista de “Un esempio di traduzione scenica: due frammenti del “Plocium" di Cecilio Stazio; i classici si fanno nostri contemporanei”. Alle 19.15 in piazza Baden Powell, lo spazio antistante l’ingresso della Fortezza Firmafede, la classe IV B classico proporrà “Bellezza è verità, verità bellezza, questo solo/Sulla terra sapete, ed è quanto basta”. Ode on a Grecian Urn by John Keats. Alle 21 all’auditorium dell’Istituto “Parentucelli-Arzelà” dopo la presentazione della serata e la presentazione del video della Notte Nazionale del Liceo Classico si apre alle 21 la tavola rotonda sul tema “I classici perché..”. Partecipano un gruppo di ex studenti del liceo classico. Alle 22 Simposio di letture, esibizioni musicali e danze a cura degli studenti del Liceo Classico. Ore 23,45 Lettura finale a cura delle classi V A e V B-C.