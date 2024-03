Torna in scena la Compagnia degli Evasi con lo spettacolo “La Partita”

Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2024 - Riprende la stagione della Compagnia degli Evasi lo storico gruppo teatrale non professionista di Castelnuovo Magra. Sabato sera alle 21 al Teatro Dialma Ruggero di Spezia è in programma lo spettacolo dal titolo “La partita” scritto dall’autore spezzino Marco Balma. Si tratta della cinquantaduesima produzione del gruppo teatrale castelnovese. Per l’occasione ci sarà anche il debutto alla regia di Andrea Carli, pluripremiato attore della compagnia, che ha curato anche le scenografie e scelto le musiche di scena. Protagonisti della scena saranno due fra gli attori della Compagnia degli Evasi più talentuosi: Nicoletta Croxatto e William Cidale. Il lato tecnico è affidato a Luigi “Gino” Spisto. Nel corso del 2023 la Compagnia degli Evasi ha fatto incetta di premi nei più importanti concorsi nazionali riservati agli attori non professionisti e si preannuncia una nuova stagione intensa di appuntamenti in giro per l’Italia oltre all’ormai storico appuntamento estivo di Teatrika all’area spettacoli del centro sociale di Molicciara frazione di Castelnuovo Magra.