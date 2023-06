Teatrika scalda i motori con tre serate di spettacoli nell’area verde

Sarzana (La Spezia) 18 giugno 2023 - In attesa del grande appuntamento estivo di Teatrika, il festival nazionale dedicato alle compagnie teatrali non professioniste che da anni caratterizza l’estate nel Comune di Castelnuovo Magra arrivano tre serate molto interessanti a ingresso gratuito. Lunedì alle 21.30, la Compagna degli Evasi offre il primo dei tre spettacoli previsti al centro sociale di Castelnuovo Magra che hanno come protagonisti gli allievi che hanno seguito il corso di recitazione tenuto dagli Evasi. Il primo appuntamento è con “Putpurrì 2.0” del regista Simone Tonelli. In scena: Anna Grignolio, Raffaele Praia, Franco Ceresini, Chiara Giordano, Marco Trapani, Simona Biagi, Beatrice Duce, Enza Costa, Fiorella Cavallini, Italia Caruso, Chiara Roncone, Sara Ceresini, Elisabetta Morellini, Amedea Guastini, Maria Elena Casentini, Mario Passaretti, Federico Rifezzo, Nicole Mazzola, Simonetta Avanzini, Stefania Campolini, Francesca Pisci, Franca Rapallo, Marcella Tundo, Morena Verdi, e la partecipazione straordinaria di Annamaria Vaccaro. Si prosegue giovedì con “Soggetti smarriti” e domenica con “S....concerto”.