Tarros Sarzanese e Magra Azzurri salve all'ultimo tuffo

Sarzana (La Spezia) 23 Aprile 2023 - Una giornata felice per il calcio della Val di Magra. Obiettivi differenti quelli che hanno caratterizzato il finale di stagione nei campionati di Promozione e di Seconda categoria. Hanno festeggiato la salvezza e quindi la permanenza nel torneo ligure di Promozione girone B la Tarros Sarzanese e il Magra Azzurri: i primi vincendo la sfida casalinga disputata allo stadio “Miro Luperi” contro il Vallescrivia che parteciperà comunque ai play off promozione mentre la compagine di Santo Stefano Magra è andata a prendersi il successo sul campo del Marolacquasanta. Nel campionato di seconda categoria spezzina invece ha fatto festa l’Amegliese. La squadra infatti battendo il Calcio Nave ha mantenuto il vantaggio sull’inseguitrice Brugnato, pur vittoriosa nel proprio impegno, e ha ottenuto il passaggio diretto in prima categoria. Il Brugnato invece aspetterà la vincente tra Polisportiva Romito e Calcio Spezia Popolare per poi giocarsi il secondo posto.