Tanta emozione nel ricordo del giovane Alessandro Simonelli

Sarzana (La Spezia) 1 marzo 2024 - Lacrime di commozione e applausi nel ricordo di Alessandro Simonelli. Si è tenuta al cinema Moderno di Sarzana la proiezione del film dal titolo “Mountainmen. Linea Gotica 1945” in anteprima per gli studenti dell’istituto superiore cittadino “Parentucelli Arzelà” in memoria del giovane Alessandro Simonelli ex studente dell’istituto agrario e grande appassionato di rievocazioni militari avendo fatto parte di un gruppo molto conosciuto e sempre molto attivo nelle varie rassegne. Alessandro ha perso la vita la scorsa estate in un incidente stradale in sella alla sua motocicletta. Alla giornata del ricordo a salutare affettuosamente i famigliari del giovane erano presenti gli amici, insegnanti della scuola cittadina, il dirigente e la sindaca Cristina Ponzanelli che ha dedicato parole particolarmente commosse al ricordo di Alessandro. Un pensiero particolare è andato alla mamma, al papà e al fratello gemello Federico.