Sul ponte della Colombiera finalmente si torna alla normalità

Ameglia (La Spezia) 13 giugno 2023 - Dopo mesi di traffico e lunghe code il ponte della Colombiera è nuovamente percorribile in entrambi i sensi di marcia. L’infrastruttura gestita da Anas che non soltanto collega le due sponde del fiume Magra nel territorio del Comune di Ameglia ma rappresenta un' arteria strategica di collegamento è stata infatti riaperta alla normale viabilità anche se rimane ancora in vigore il divieto di percorrenza ai mezzi di portata superiore alle 7.5 tonnellate e il limite di velocità è fissato ai 30 chilometri orari. Inoltre non è ancora fruibile il tratto della pista ciclabile sul lato mare. I lavori di ristrutturazione sull’impalcato si sono resi necessari dopo il sopralluogo eseguito un anno che evidenziò alcuni difetti in origine. Dopo un iniziale restringimento della carreggiata da ottobre il senso di marcia è diventato a senso unico alternato disciplinato da impianto semaforico e nelle giornate di traffico più intenso anche dai movieri. L’operazione ha richiesto un investimento di circa 2 milioni e 115 mila euro.