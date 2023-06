Stefano Nosei ospite alla Villa Romana di Bocca di Magra con il suo “Comicanto”

Sarzana (La Spezia) 22 giugno 2023 - I suoi tormentoni lo resero un cantautore decisamente insolito ma popolarissimo, nato sul palco del Maurizio Costanzo Show. Stefano Nosei torna a Bocca di Magra, frazione turistica del Comune di Ameglia che ben conosce e dove ancora ha tanti ricordi. Sarà uno dei protagonisti dell’Estate Amegliese che inizierà ufficialmente il 30 giugno con la rassegna organizzata dall’avvocato Annamaria Bernardini de Pace alla Villa Romana di Bocca di Magra. Anche Stefano Nosei terrà il suo spettacolo dal titolo “Comicanto” nel sito archeologico di fronte al mare il 4 agosto. Torna anche la rassegna “Quattro risate lungo il fiume” in programma in piazza Pertini a Fiumaretta con comici saliti alla ribalta nazionale grazie a Zelig: Marta e Gianluca (4 luglio), Andrea Paris (10), Fabrizio Fontana (24) e chiusura il 17 agosto affidata a Dario Vergassola. Nella corte del castello di Ameglia, inizia dal 15 luglio la rassegna cinematografica curata dalla Pro Loco di Ameglia e in piazza XIII Dicembre a Montemarcello spettacoli teatrali, reading, incontri di qualità, tra i quali la conversazione tra Lucio Caracciolo e Marco Tarquinio e la mostra di Laura Canali. Ci sarà anche un omaggio a Diabolik e Eva Kant al mare e tutto il loro mondo a Boca di Magra e Montemarcello.