Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria di via Paradiso

Sarzana (La Spezia) 23 agosto 2023 - Sono terminati i lavori di costruzione della rotatoria di via Paradiso, opera utilissima al miglioramento della viabilità della zona a nord della città nei pressi del cimitero urbano e dello stadio garantendo un accesso più agevole e sicuro. Un lavoro preliminare ad altri due progetti già approvati dall’amministrazione comunale sarzanese: il nuovo ponte e la nuova passerella ciclopedonale sul Calcandola. Un piano che ha ricevuto il contributo di Regione Liguria. I lavori della rotatoria di via Paradiso erano stati affidati dalla stazione appaltante Ire IRE alla ditta toscana 2B Scavi Srl per un importo complessivo di 283 mila euro e prevedevano l'abbattimento e la ricostruzione di una porzione del muro delimitante la sede stradale con ampliamento della carreggiata per la realizzazione di un incrocio a raso che ospita la nuova rotatoria. La rivoluzione infrastrutturale del quartiere cittadino di Bradia prevede un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di cui circa 5,5 stanziati da Regione Liguria.