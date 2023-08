Soffitta nella strada e Calandriniana: il centro di Sarzana si accende di storia

Sarzana (La Spezia) 4 agosto 2023 - Sarà un sabato pomeriggio importante per il centro storico di Sarzana. Si inaugurano infatti le conosciutissime rassegne della Soffitta nella strada e della galleria di pittura all’aperto Calandriniana che si svolge nella piazzetta Calandrini. Due eventi che fanno parte del programma dell’estate sarzanese ma soprattutto della tradizione cittadina. A dare manforte e conferire ulteriore prestigio la settimana prossima, da venerdì 11 agosto, tornerà la Mostra Nazionale dell’Antiquariato alla Fortezza Firmafede. Saranno una trentina gli espositori provenienti da diverse città italiane che hanno risposto all’appello lanciato dal Comune di Sarzana supportato nell’operazione di organizzazione dell’evento, sospeso per anni, dall’Associazione Antiquaria rappresentata da Gabriele Di Sarcina affiancato per l’occasione dall’esperto antiquario Franco Leonide e dalla curatrice Elisabetta Sacconi con il supporto della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e di Confcommercio.