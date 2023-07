Si ride in piazza Pertini a Fiumaretta con il mago Andrea Paris

Quattro risate lungo il fiume. La rassegna organizzata dal Comune di Ameglia in collaborazione con Ad Eventi torna in piazza Pertini nella frazione di Fiumaretta lunedì sera con Andrea Paris, il “Prestigiattore”: comico, mago, illusionista, prestigiatore, mentalista e attore, nato a Foligno nel 1980, è stato ospite dei programmi televisivi più seguiti del momento, da “Italia’s Got Talent” a “I soliti ignoti vip” a “Tu si que Vales”. Lunedì 24 luglio l’appuntamento di “Quattro risate lungo il fiume”, organizzata dal Comune di Ameglia in collaborazione con Ad Eventi, sarà con Fabrizio Fontana, sempre alle 21,30 e sempre a Fiumaretta in Piazza Pertini. Ospite fisso dal 2008 di “Quelli che... il calcio”, Fontana ha raggiunto la popolarità vestendo i panni di Capitan Ventosa per il tg satirico“Striscia la notizia”. La rassegna “Quattro risate lungo il fiume” chiude giovedì 17 agosto in compagnia di Dario Vergassola. Gli appuntamenti sono in programma alle 21.30, tutti a ingresso libero.