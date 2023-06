Si chiude domenica la rassegna delle cattive azioni di FisiKo!

Sarzana (La Spezia) 24 giugno 2023 - Si è arrivati alla conclusione della settima edizione di Fisiko il festival internazionale di azioni cattive irganizzato da Fuori Luogo in collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra che nel giro di quattro giorni ha visto alternarsi grandi nomi del teatro danza per esplorare linguaggi e identità senza la necessità di corrispondere a un’etichetta. Nella giornata finale di domenica si parte alle 20 con If you were a man, spettacolo prodotto da Spellbound, coreografia di Mauro Astolfi con in scena Lorenzo Capozzi, Mario Laterza, Mateo Mirdita, Alessandro Piergentili. Alle 20.30 Balletto Civile porterà in scena Gente#FisiKo!, spettacolo ideato e coreografato da Michela Lucenti, creato e performato da Elena Ballestracci, Michela Calcari, Maurizio Camilli, Francesco Gabrielli, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Paolo Rosini, Emanuela Serra, Giulia Spattini, Confident Frank, Francesca Zaccaria. La chiusura della rassegna è affidata alle ore 22 al grandioso Olivier Dubois, spesso definito uno dei ballerini migliori al mondo con My body of coming forth by day.