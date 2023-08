Si chiude a Santo Stefano Magra la rassegna “Percorsi”

Sarzana (La Spezia) 26 agosto 2023 - Ultima sera quella di domenica con la rassegna “Percorsi” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con Ad Eventi e Svar la società di valorizzazione delle aree retroportuali. L’ultimo ospite dell’iniziativa che ha riscosso grande successo di pubblico grazie alla qualità dei protagonisti che si sono cimentati sul tema scelto quest’anno, legato alla ricerca della Verità. Il giornalista e autore Domenico Iannacone volto televisivo molto conosciuto sarà sul palco di piazza della Pace alle 21.30 per spiegare “Il giornalismo responsabile”. La quarta edizione di “Percorsi” ha avuto come ospiti delle precedenti serate Piergiorgio Odifreddi, Riccardo Iacona, Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvinia e Matteo Caccia. Una manifestazione culturale di grande spessore che, come nelle precedenti tre edizioni, ha visto la partecipazione di voci illustri arricchita da laboratori per ragazzi sempre legati alla ricerca della verità e all’attenzione alle imitazioni.