Si canta e si ride con Nino Frassica e il gruppo Los Plaggers Band

Sarzana (La Spezia) 3 agosto 2023 - Sabato sera in Fortezza Firmafede con l’attesissimo show di Nino Frassica che chiude la rassegna denominata “Estate in Fortezza” organizzata dal Comune di Sarzana con il coordinamento dell'associazione Gli Scarti e la collaborazione della Cooperativa Earth che gestisce la roccaforte cittadina.. Sul palco della Cittadella nel cuore del centro storico della città di Sarzana ci sarà il famosissimo comico e attore siciliano accompagnato dal suo gruppo Los Plaggers Band in un viaggio musicale che andrà avanti per oltre due ore di concerto-cabaret. Tanti brani conosciutissimi verranno trasformati secondo lo stile che da anni rende originale Nino Frassica fin dai tempi dei suoi mitici esordi televisivi con Renzo Arbore. Nella serata sarà protagonista anche il pubblico che verrà coinvolto nell’interpretazione di brani noti degli anni Sessanta e Settanta sia italiani che internazionali. Lo spettacolo inizia alle 21.30 e sono ancora disponibili alcuni biglietti sulle piattaforme digitali.