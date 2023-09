Si assegna domenica la 39^ edizione del premio nazionale di poesia “Cesare Orsini”

Sarzana (La Spezia) 16 settembre 2023 - Una domenica dedicata alla poesia. Si assegna la 39^ edizione del premio nazionale “Cesare Orsini” organizzato dal Comune di Santo Stefano Magra e biblioteca civica “Cesare Arzelà” di Ponzano Magra in piazza della Chiesa. Al concorso partecipano poeti italiani e stranieri che hanno presentato liriche inedite. Alle 17.15 esposizione dell’opera di Enrico Lazzini per la rassegna “Muri Parlanti” giunta alla quarta edizione ideata per sostenere l’associazione Pro Disabili Val di Magra. Dopo la lettura delle poesie scelte dalla commissione è prevista la premiazione alla presenza della sindaca Paola Sisti. Annullata invece la manifestazione in programma stasera, sabato, “Il sorriso per la vita” in programma sul palco di piazza De Andrè. Il prolungamento dell’allerta meteo ha quindi fatto saltare l’evento organizzato dalla consulta dei giovani del Comune di Sarzana e nei prossimi giorni verrà fissata una nuova data.