Si allungano i tempi di riqualificazione del ponte della Colombiera

Sarzana (La Spezia) 10 febbraio 2024 - Il termine dell’intervento iniziato oltre un anno fa non sembra ancora intravedersi. Il ponte della Colombiera, l’infrastruttura di collegamento tra le sponde del fiume Magra nel territorio di Ameglia, è ancora in fase di studio. Anas che sta procedendo alle operazioni ha infatti comunicato al Comune di Ameglia di aver smontato i pistoni idraulici che consentono il sollevamento della campata centrale e che nei prossimi giorni sarà verificato in officina il loro stato di manutenzione. I tempi varieranno dunque a seconda delle condizioni e naturalmente si allungheranno se dovessero essere sottoposti a operazioni più delicate se non addirittura sostituiti. Nell’attesa non ci saranno chiusure ulteriori alla circolazione, previste soltanto per la durata di tre giorni quando i pistoni verranno riposizionati. Intanto però resta in vigore il limite dei 30 chilometri orari così come rimarranno i dossi rallentatori che sno stati installati al centro del ponte.