Secondo appuntamento con Vanessa Scalera al Teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - L’appuntamento del sabato sera al teatro degli Impavidi di Sarzana è con lo spettacolo dell’attrice Vanessa Scalera dal titolo “La sorella migliore” con la regia di Francesco Frangipane, produzione Argot Produzioni e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in coproduzione con Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle arti. Vanessa Scalera è un volto televisivo notissimo, protagonista della serie campione di ascolti sulla Rai nei panni del sostituto procuratore Imma Tataranni tratto dai romanzi di Mariolina Venezia. Sul palco del teatro sarzanese porta un intenso e appassionante dramma famigliare dove l’amore si scontra con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto e morale. Un lavoro che ha saputo ottenere l’attenzione della critica. L’inizio dello spettacolo inserito nella programmazione 2023-2024 del teatro degli Impavidi è alle 20.30.