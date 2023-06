Scatta la zona a traffico limitato nel borgo di Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spzia) 25 giugno 2023 - La rivoluzione inizia lunedì con l’entrata in funzione delle telecamere di videosorveglianza che controlleranno gli accessi nel centro storico del paese e consentiranno ai residenti di avere assicurato un parcheggio. Chi non sarà in regola e non rispetterà gli orari di ingresso se la vedrà con le sanzioni previste dal comando di polizia municipale. Il nuovo sistema sarà coordinato dal sistema di videotelecamere sistemate ai due ingressi del borgo collinare che garantiranno l’accesso soltanto ai residenti o comunque degli aventi diritto e in possesso del pass rilasciato dal comando della polizia municipale. L’introduzione della Ztl, voluta dall’amministrazione comunale dopo avere ascoltato anche la posizione del Comitato di frazione, andrà a regolarizzare la sosta, privilegiando il residenti e proprietari di seconde abitazioni. I residenti dovranno munirsi di un pass della durata triennale mentre potranno circolare con autorizzazione temporanea le imprese edili che dimostrino di lavorare all’interno dell’area coperta dalle telecamere di videosorveglianza.