Sarzana vince il superderby e conquista la Coppa “Raffo” di tennis

Sarzana (La Spezia) 17 gennaio 2024 - E’ un inizio di stagione decisamente favorevole ai colori del Tennis Club Sarzana. Il sodalizio dopo aver ottenuto la promozione in serie C ha conquistato il trofeo “Raffo” riservato ai giocatori di classifica 3.2 battendo nella finalissima che si è disputata all’impianto sportivo sarzanese di via Posta Vecchia gli avversari del Tc Spezia. Proprio i cugini spezzini si sono presentati al confronto finale come detentori della coppa avendola conquistata un anno fa. Una bella vittoria dunque che allunga il momento positivo della società sarzanese che ha ottenuto l’importante passaggio alla categoria C. Intanto nel fine settimana, sabato e domenica, torna l’appuntamento con la fase provinciale del circuito Tpra. Si giocano al circolo tennis Follo le sfide del torneo di doppio misto mentre nel week end del 27 e 28 gennaio si giocheranno a Sarzana sia gli incontri del doppio maschile che di quello femminile.