Sarzana e Santo Stefano Magra in piazza nella giornata mondiale dello yoga

Sarzana (La Spezia) 20 giugno 2023 - A Sarzana e Santo Stefano Magra si celebra la giornata mondiale dello yoga. Mercoledì infatti ricorre l’ottava edizione della giornata mondiale dello yoga, che dal 2015 viene celebrata proprio il giorno 21 giugno. A guidare la manifestazione in programma nel viale Pozzoli di Santo Stefano Magra, all’esterno della galleria commerciale, sarà il maestro Ignazio Accardi considerato una delle massime espressioni di insegnamento a livello internazionale della disciplina e che ha fatto dello yoga un vero e proprio stile di vita. L’iniziativa in programma dalle 18 è in collaborazione con il centro Yoga & Wellness con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra, Regione Liguria e Provincia della Spezia. Le offerte raccolte verranno destinate alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Appuntamento con lo yoga anche in piazza Matteotti a Sarzana, a partire dalle 19, organizzato da Alessia eFederico del centro Yoga&Riflessologia.