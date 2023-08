Santo Stefano Magra piange la scomparsa del partigiano Carlo Ferrarini “Crispino”

Sarzana (La Spezia) 19 agosto 2023 - Se ne è andato all’età di 100 anni Carlo Ferrarini, il partigiano “Crispino”. Un nome di battaglia non casuale ma scelto una volta salito in montagna pensando alla sua precedente attività di calzolaio. E così si è rivolto al Santo protettore degli artigiani. E’ stato un simbolo della lotta partigiana e non ha mai smesso fino allo scorso luglio di raccontare la sua storia tramandandola a tante generazioni. Ha incontrato migliaia di giovani studenti e partecipato a tutte le commemorazioni in ricordo dei caduti. A luglio in occasione del suo centesimo compleanno i famigliari lo hanno festeggiato in un locale del paese invitando amici e conoscenti. Il saluto a Carlo “Crispino” Ferrarini è fissato per lunedì pomeriggio con una cerimonia nella chiesa di Santo Stefano Protomartire per poi proseguire in piazza della Pace.