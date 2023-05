Sabato a teatro all’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra

Santo Stefano Magra (La Spezia) 12 maggio 2023 - La commedia “Napoli Milionaria" di Eduardo De Filippo con la regia di Ernesta Manselli va in scena sabato sera all’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra. L’appuntamento con inizio alle 21.15 fa parte della rassegna teatrale “Su il Sipario!”, organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con l’ex assessore e attore amatoriale Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte di Spezia, in onore di Cesare Orsini, poeta ponzanese del ‘500. Dopo il successo ottenuto nella prima edizione si è ripartiti con un nuovo cartellone di appuntamenti molto graditi dal pubblico. Sul palco la compagnia teatrale “Pullecenella & C” della Spezia. I prossimi appuntamenti della rassegna teatrale sono in programma sabato 20 maggio alle 21.15 con la Compagnia Ramaiolo di Imperia con “Funny Money” di Ray Cooney, regia di Alessandro Manera e venerdì 26 maggio sempre dalle 21:15: Compagnia “La Corte” della Spezia presenta “Prove di teatro” regia di Maria Grazia Chilosi. Gli ingressi agli spettacoli sono gratuiti.