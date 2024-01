Riparte con Giole Dix la stagione al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 6 gennaio 2024 - Riprende con Giole Dix il cartellone di appuntamenti al teatro degli Impavidi di Sarzana. Ma ci sarà spazio anche per il gradito ritorno della rassegna dedicata ai talenti del territorio e successivamente ripartiranno anche quelli per i bambini e le famiglie. Martedì 9 e mercoledì 10 gennaio l’attore Giole Dix sarà il protagonista di “La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo”. Sul palco insieme a Giole Dix, che è anche il regista dello spettacolo ci sarà Valentina Cardinali. La produzione dello pettacolo è a cura del Centro Teatrale Bresciano. Gli spettacoli hanno inizio alle 20.30. Sempre mercoledì 10 gennaio, nel pomeriggio alle 18.30, torna anche l’appuntamento con la rassegna “Profeti in patria” con lo spettacolo dal titolo “Adios a mamà! con Alice Agnello, Matteo Di Somma, Cosimo Grili, Leone Tarchiani. Domenica infine per la serie “Piccoli Impavidi” lo spettacolo adatto per i bimbi a partire dai 4 anni di Claudio Milani dal titolo “Cuore”.