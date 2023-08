Revocate le ordinanze di divieto di balenazione a Ameglia e Lerici

Sarzana (La Spezia) 11 agosto 2023 - Si torna in acqua. Dopo l’apprensione dei giorni scorsi sul litorale amegliese di Fiumaretta e dietro al castello di Lerici si potrà tonare a fare il bagno. Il supplemento di analisi previsto dal laboratorio di Arpal infatti ha comunicato l’esito favorevole del test dei campioni supplettivi prelevati nei punti Fiumaretta nel Comune di Ameglia e San Giorgio dietro Castello a Lerici che tornano, dunque, conformi. Arpal ha provveduto a informare i rispettivi Comuni per le azioni di conseguenza. Infatti i due sindaci Umberto Galazzo e Leonardo Paoletti hanno già revocato le ordinanze con le quali vietavano la balneazione dei tratti di mare sui quali Arpal aveva riscontrato valori non conformi alla norma a causa del rinvenimento di un valore degli enterococchi intestinali superiori alla norma. Il timore di affrontare un lungo periodo di sospensione dell’attività di balneazione ha causato una comprensibile apprensione che però è rientratain pochissimo tempo.