Renzo Guccinelli presenta la ricetta per risollevare la sanità

La manifestazione di Renzo Guccinelli

Sarzana (La Spezia) 17 marzo 2023 - La campagna elettorale sarzanese sta alzando i toni. Il candidato del centro sinistra Renzo Guccinelli ha lanciato i suoi quattro punti di impegno qualora venisse eletto alle amministrative di maggio per risollevare l’ospedale San Bartolomeo. Uscite già contestate dall’attuale maggioranza in particolare dal gruppo di Fratelli d’Italia. Ma in pista ci sono anche gli altri candidati. Il Partito Comunista Italiano inaugura sabato pomeriggio alle17 il point in piazza Calandrini. Insieme al candidato Matteo Bellegoni sarà presente anche Patrizio Andreoli della segreteria nazionale. Domenica, dalle 10 apertura del gazebo in via Mazzini, di fronte alla cattedrale di Santa Maria, dove arriverà a mezzogiorno Norberto Natali, storico dirigente comunista romano e membro della direzione nazionale del partito. Nel pomeriggio di sabato la lista civica “Sinistra per Sarzana” che appoggia la candidata sindaca Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle sarà con il proprio stand in piazza Luni.