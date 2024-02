Raduno fuori legge: sanzionati dai carabinieri venti motociclisti

Sarzana (La Spezia) 7 febbraio 2024 - La passione per le acrobazie in motocicletta è costata molto cara. I carabinieri del nucleo forestale hanno infatti scoperto un motoraduno abusivo nella zona di Boettola, all’interno del Parco di Montemarcello Magra Vara, nella campagna di Sarzana. Era stato disegnato un vero e proprio percorso con tanto di paletti e nastri per poter svolgere una competizione ma il rumore dei motori e il via vai di motociclette ha insospettito e fatto scattare il controllo. I carabinieri forestali hanno sanzionato l’organizzatore e una ventina di partecipanti. Già in passato il Comune di Sarzana aveva diffidato gli organizzatori a effettuare manifestazioni in quell’area che rientra per altro nel programma Rete Natura 2000 vista la presenza di specie selvatiche da tutelare. Per l’organizzatore del motoraduno è scattata anche la denuncia per diverse violazioni ambientali e paesaggistiche oltre che sanzionato con una multa superiore ai tremila euro.