Radio Rogna chiude domenica la tre giorni di festa e dibattiti

Sarzana (La Spezia) 9 settembre 2023 - Sarà una lunga domenica di musica, dibattiti e buona cucina. Una chiusura in grande stile insomma dellatre giorni organizzata da Radio Rogna la radio web sarzanese con sede in via dei Giardini con la collaborazione dell’associazione Amici del Giacò e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Tre giornate dedicate all’approfondimento di temi sociali come la realtà del carcere, solidarietà, beneficenza ma anche divertimento, presentazione di libri, musica e laboratori per ragazzi. L’ultima giornata di domenica si apre alle 11.30 con le note classiche in compagnia di Nunzio Carpentiero, ospite Anna Viola Rollando. Dalle 15.30 “Butterfly on the radio” a cura di Hatria Beata Beatrix e Crowley Beata Beatrix, “Black out” musica nera per coscienze nerissime a cura di Andrea Volpi, Radio Macro, Radio Bar Bona con Alessio Bonatti, Federica Tourn e live acustico di Brighella, I suonamboli e per il gran finale intorno alle 22 sul palco della musica concerto dei ROjaBloReCK.