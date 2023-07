Pronta la nuova e ricca stagione al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 4 luglio 2023 - La stagione al teatro degli Impavidi ideata e organizzata dall'associazione culturale degli Scarti e Comune di Sarzana con il sostegno di Ministero della Cultura e Fondazione Compagnia di San Paolo prenderà il via venerdì 27 ottobre e vede un totale di ben dieci spettacoli in doppia replica, di cui un’ anteprima nazionale, cinque prime regionali e un evento speciale. Da mercoledì 5 luglio si potranno acquistare gli abbonamenti con una prima fase dedicata ai “fedelissimi” della passata stagione che potranno confermare oppure spostare il proprio posto. Dal 7 agosto in poi si potranno acquistare nuovi abbonamenti con una speciale formula da 9 (a restare escluso sarà l’evento finale di Neri Marcorè) oppure di 10 spettacoli. Per chi fosse interessato, tra i nuovi abbonati, sarà possibile prenotare un abbonamento anche nel periodo riservato ai “rinnovi”, a partire dal 13 luglio, esprimendo una preferenza di posto. Al termine del periodo riservato ai rinnovi sarà assegnato il posto migliore tra i restanti.