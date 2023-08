Pronta a decollare la quarta edizione della rassegna “Percorsi”

Sarzana (La Spezia) 23agosto 2023 - Sarà il matematico e saggista Piergiorgio Odifreddi a inaugurare la quarta edizione di Percorsi, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra, Ad Eventi e il contributo di Svar la società di valorizzazione delle aree retroportuali. Le quattro serate avranno come tema comune la Verità e sono in programma fino a domenica in piazza della Pace nel centro storico del paese di Santo Stefano Magra che nelle scorse edizioni ha ospitato grandi personaggi del mondo della cultura italiana. Giovedì sera alle 21.30 Piergiorgio Odifreddi, matematico e saggista italiano sarà protagonista dell’incontro dal titolo “Anagrammi della verità”. Gli altri ospiti sono Riccardo Iacona giornalista, autore e conduttore televisivo, Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvina Finzi, entrambe ingegnere aerospaziali, Matteo Caccia, attore teatrale e conduttore radiofonico e Domenico Iannacone, giornalista e autore televisivo. Gli incontri sono a ingresso libero.