Prima la spesa, senza pagare, poi le minacce di morte alle guardie giurate

Sarzana (La Spezia) 12 gennaio 2024 - Hanno rubato alcolici, generi alimentari e abbigliamento per un valore di cira 200 euro ma non hanno voluto passare dalla cassa per pagare il conto. Gli inservienti del centro commerciale sarzanese che seguivano le mosse del terzetto li hanno quindi fermati per chiedere il saldo ricevendo però in cambio non soltanto offese ma anche minacce di morte. A quel punto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzzna che con non poca fatica, anche perchè il più esagitato dei tre un nordafricano trentenne li ha affrontati con una bottiglia, sono riusciti a fermarli e identificarli. Scoprendo così che uno dei due uomini, un cinquantenne residente a Arcola, era già sottoposto agli arresti domiciliari. Gli uomini dunque sono stati arrestati mentre la donna che era con loro denunciata in stato di libertà. La merce recuperat è stata riconsegnata al personale del centro commerciale.