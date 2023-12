Ponte della Colombiera chiuso: nuovi disagi per gli automobilisti

Sarzana (La Spezia) 18 dicembre 2023 - Si prevede un martedì di code alla ricerca di soluzioni alternative al transito sul ponte della Colombiera. L’infrastruttura di collegamento tra le due sponde del fiume Magra nel territorio del Comune di Ameglia verrà infatti chiusa al transito dalle 9 alle 17. Lo stop è stato predisposto da Anas per consentire di verificare il funzionamento di apertura automatizzata della campata centrale. Una procedura di sollevamento piuttosto lunga che costringerà quindi al blocco della circolazione e alla deviazione della circolazione su altre strade. Da oltre un anno sono in corso interventi sull’infrastruttura dopo l’accertamento di alcuni difetti in fase di realizzazione ma emersi soltanto la scorsa estate dopo il controllo eseguito da Anas. I tantissimi utenti che quotidianamente attraversano il ponte quindi dovranno seguire le indicazioni che sono state sistemate in varie zone e prendere strade alternative.