Movimento 5 Stelle, in Val di Magra un solo consigliere. Amarezza per la sconfitta di Giorgi

Val di Magra (Spezia), 18 maggio 2023 – Dei tanti Cinquestelle che negli ultimi dieci anni si sono gettati nella contesa politica seguendo l’onda lunga nazionale ne è rimasto uno soltanto. La Val di Magra grillina è rappresentata da Angelo Raffaele D’Antuono consigliere comunale di opposizione a Castelnuovo. Anche Sarzana ha ammainato la bandiera. Nonostante il più che positivo risultato personale della candidata sindaca Federica Giorgi, 661 voti, non ci sarà nessun rappres entante in consiglio comunale. Si chiude così la parentesi iniziata alle elezi oni del 2013 quando il Movimento stava prendendo quota a livello nazionale.

A Castelnuovo è singolare il percorso di D’Antuono entrato in municipio solo tre mesi fa per sostituire Patrizia Nioi, candidata sindaco nel 2019. La consigliera si è dimessa e per trovare il sostituto si è dovuti scendere all’ottavo dei non eletti che ha accettato di portare a termine il mandato fino alle elezioni del prossimo anno. Difficile dunque ipotizzare un futuro per il Movimento che fu tra i promotori dello storico "no" alla fusione tra Castelnuovora e Ortonovo (diventato poi Luni).

Alle elezioni del 2017 il M5s ha "scricchiolato" anche a Luni: Andrea Fantini in dissenso con la base genovese fondò il gruppo “Ortonovo in movimento” mentre i Cinquestelle si affidarono alla candidatura a sindaco di Lia Frediani che dopo un solo consiglio comunale lasciò spazio a Paolo Andreani. A sua volta successivamente uscito dal movimento per fondare il gruppo misto, chiudere la legislatura e ripresentarsi un anno fa tornando in consiglio con lo schieramento di centrodestra a sostegno di Davide Paolo Poli.

A Santo Stefano Magra la bandiera pentastellata non è mai stata sventolata e neppure ad Ameglia tranne un timido tentativo poi non concretizzato. Nessun esponente a Arcola anche se Paolo Ugolini, consigliere regionale, è residente proprio in questo Comune.

Colpisce adesso il risultato di Sarzana che chiude 10 anni di presenza politica attiva. Nella tornata elettorale della primavera 2013 entrarono in consiglio John Giovanni Giannini e Valter Chiappini. La storia è nota e solo dopo un ricorso al Tar presentato e vinto da Federica Giorgi è iniziato qualche anno dopo il suo percorso in consiglio proprio al posto di Giannini che nel frattempo aveva annullato le sue presenze. A quest’ultima tornata elettorale il Movimento ha avuto il sostegno della lista civica guidata da Valter Chiappini ma non è arrivata la percentuale per la conferma in consiglio dove, Federica Giorgi, ha sempre avuto un atteggiamento determinato e tenace ben riconosciuto per altro anche dagli stessi avversari.