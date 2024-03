Picchiano un uomo per derubarlo del telefonino: arrestati dai carabinieri

Sarzana (La Spezia) 13 marzo 2024 - Arresto convalidato e obbligo di firma per i due stranieri di 31 e 22 anni arrestati dai carabinieri della compagnia di Sarzana allertati da un uomo che era stato appena aggredito e rapinato. E’ riuscito a chiedere aiuto dopo che due stanieri lo avevano picchiato in un parcheggio per rubargli il telefono. Ai militari sono bastati alcuni dettagli forniti per capire chi potessero essere gli aggressori e li hanno rintracciati nel pomeriggio ma non è stato affatto facile fermarli e perquisirli. I due hanno aggredito i militari che sono stati costretti a chiamare in supporto i colleghi. I fermati e arrestati erano in possesso oltre che dell’apparecchio telefonico appena rubato anche di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, 10 grammi di hashish, suddivisa in dosi, 2 bilancini di precisione, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi da spacciare. Il giudice del Tribunale di Spezia ha convalidato l’arresto predisponendo l’obbligo di firma in caserma.