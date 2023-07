Picchia la compagna e la tiene segregata in casa: arrestato dai carabinieri

Sarzana (La Spezia) 14 luglio 2023 - Una donna di 30 anni è stata liberata dai carabinieri della compagnia di Sarzana dalla morsa di inaudita violenza fisica e mentale nella quale era costretta dal compagno di 36 anni con il quale conviveva da qualche mese. I militari l’hanno trovata piena di lividi provocati dalle botte e dai continui maltrattamenti che la ragazza è riuscita a raccontare alla madre che si è così immediatamente rivolta ai militari per chiedere soccorso. Oltre alla violenza la giovane era costretta a rimanere chiusa nella casa alla periferia di Sarzana in quella che ormai era diventata la sua prigionia. I carabinieri hanno raccolto la denuncia informando la Procura dela Repubblica e richiedendo l’emissione di una misura restrittiva a carico del compagno mentre la donna è stata accompagnata in una struttura protetta. L’autorità giudiziaria ha emesso l’ordine di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno eseguito, provvedendo ad accompagnare l’arrestato in carcere a Spezia.