Per sfuggire all'alt centra in retromarcia la macchina della polizia

Una volante del commissariato

Sarzana (La Spezia) 10 marzo 2023 - Un marocchino è stato arrestato dagli agenti della polizia nel corso di un controllo del territorio predisposto in località Luni Mare nel Comun di Luni. Ma la squadra anticrimine del commissariato di Sarzana coadiuvata dai colleghi dell’unità cinofila della Questura di Genova e dal cane Costantin ha avuto a che fare con un elemento particolarmente irrequieto che nel tentativo di fuggire all’alt degli agenti ha speronato la vettura della polizia che gli stava arrivando alle spalle per chiudergli la strada. Dopo la folle manovra l’uomo ha proseguito la corsa in retromarcia inseguito dalla volante e dopo aver perso il controllo è finito sotto il portico di una palazzina. Ha tentato comunqe anche di scappare a piedi e colpire a calci e pugni i poliziotti che alla fine sono riusciti a bloccarlo e dalla perquisizione è spuntata anche droga. Blitz della polizia anche nei casolari abbandonati della tenuta di Marinella ormai diventati punto di dimora e deposito materiale rubato e sostanze stupefacenti.