Penelope e l’eredità delle donne alla villa Romana di Bocca di Magra

Sarzana (La Spezia) 7 agosto 2023 - Dopo il grande successo di “Teatrika” la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra porta in giro lo spettacolo “Penelope, l’eredità delle Donne”. Martedì sera con inizio alle 21.30 l’appuntamento è alla villa Romana di Bocca di Magra. Il testo è un atto unico di 65 minuti scritto dal pluripremiato autore spezzino Marco Balma ed è diretto da Vanessa Leonini. Penelope viaggia nello spazio vuoto, in cui le parole sono una poesia che entra ed esce dalla sua mente ed il suo corpo, che è quello di tutte le donne, è in continua trasformazione insieme ai pensieri tra presente e passato, sempre pronta ad affermare la sua volontà di essere sempre e comunque sé stessa. Quanto tempo dovrà ancora passare prima che l’attesa finisca? In scena saranno protagoniste le attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro che nel 2017 conquistarono 11 premi nazionali con “Acre odore di juta”. In consolle Luigi “Gino” Spisto ed Andrea Carli cureranno luci e musiche. Sabato 12 agosto invece la compagnia sarà presente alla Villa Reale di Marlia per il Festival Le Rinascenze by night.