Partiti i lavori per l’ammodernamento del palazzetto dell’hockey su pista

Sarzana (La Spezia) 3 agosto 2023 - Una buona notizia per l'hockey e il pattinaggio artistico. E’ partito il piano di intervento previsto dal Comune di Sarzana che consentirà di potenziare i servizi dedicati agli atleti all’interno del palazzetto dello sport di piazza Terzi. Il pachetto di lavori è statio affidato alla ditta dei fratelli Gerali & C per un importo complessivo di 90 mila euro. Il progetto riguarda la riqualificazione integrale del campo da gioco, dei servizi igienici e degli spogliatoi per adeguarli alla normativa vigente e, soprattutto, garantire ad atleti e ospiti più decoro e servizi confortevoli e adatti alle competizioni della squadra non soltanto nelle competizioni italiane di serie A1 e A2 e a tutte quelle del settore giovanile ma anche alle prestigiose competizioni europee alle quali la società sportiva Hockey Sarzana Gamma Innovation partecipa da anni. Per completare tutte le operazioni programmate, che si aggiunono alla serie di migliorie già eseguite all’esterno, si calcolano almeno 6 mesi di lavoro.