Parte la tre giorni di festa, musica e dibattiti organizzata da Radio Rogna

Sarzana (La Spezia) 7 settembre 2023 - Da venerdì a domenica ritornano le giornate dedicate al mito della radio nella nuova versione web di Radio Rogna la stazione sarzanese con sede in via dei Giardini che va in diretta soltanto attraverso la rete internet. Saranno giornate di approfondimento su temi sociali come la realtà del carcere, solidarietà, beneficenza ma anche divertimento, presentazione di libri, musica e buona cucina. L’organizzazione si avvale della collaborazione dell’associazione Amici del Giacò e il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Si parte venerdì dalle 18 con il primo approfondimento dal titolo “Musica e carcere 2023” insieme a Giuditta Nelli (Arci Liguria Music for Freedom), Marco Solimano Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Livorno (Responsabile Nazionale Arci Detenuti), Stefania Novelli (Presidente Arci La Spezia). Quindi “Rabbia e stile” quelli di #subwoofer Stu Cats, Pino, Fra e Michele Viglietti presentano il libro di Oscar Giammarinaro (Gli Statuto) con l’autore e dalle 22 Gli Statuto in concerto: quarant’anni di ska e attitudine!. Naturalmente sono aperti gli stands gastronomici con le specialità tipiche locali.