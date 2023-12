Panchine e cestini porta rifiuti: Ameglia punta al decoro e alla raccolta differenziata

Sarzana (La Spezia) 19 dicembre 2023 - Dopo l’arrivo delle nuove panchine posizionate nella frazione di Fiumaretta il Comune di Ameglia ha avviato le operazioni di sostituzione dei cestini porta rifiuti su tutto il territorio comunale. Sono stati acquistati già 50 nuovi contenitori al costo di quasi 10 mila euro e all’inizio del prossimo anno ne arriverà un secondo lotto ancor più corposo. I cestini presenti ad oggi, circa 120 in tutte le strade delle frazioni, necessitano infatti di una sostituzione perchè ammalorati e da integrare con tipologie più idonee e meno favorevoli agli abbandoni indiscriminati. “Continuiamo a investire sul decoro del nostro territorio - ha spiegato l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia - anche per provare arginare la tendenza negativa sulla raccolta differenziata, in particolare sulla quantità del rifiuto secco prodotto partendo proprio da un buon utilizzo del cestino gettacarte per svolgere una sensibilizzazione al corretto conferimento dei rifiuti”.