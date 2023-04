Palazzi storici e antiche dimore fanno il pieno di visitatori

Sarzana (La Spezia) 29 Aprile 2023 - Tanti turisti ma anche cittadini che da sempre passeggiano davanti a quei portoni spesso chiusi hanno approfittato per conoscere la storia di Sarzana, vista dall’interno di palazzo storici e dimore. Grande successo di pubblico per la ventiquattresima edzione della rassegna “Atri Fioriti” che ha come tema “Arte a Sarzana” in un viaggio nel tempo che è partito dalla Croce di Mastro Guglielmo e da Domenico Fiasella, Renzo Lupo, Claudio Ambrogetti, Paolino Rangoni, Carlo Fontana, Giuliano Tomaino, Elena Carozzi, Augusto “Bartolomeo” Bellotto, Gian Carozzi, Giuliana Racchi. Oltre all’apertura dei palazzi storici del centro sarzanese fino a lunedì 1 maggio si potrà visitare anche il teatro degli Impavidi allestito con l’esposizione dei vecchi progetti della costruzione e il Museo Diocesano, un vero gioiello dedicato all’arte sacra. I visitatori potranno entrare a Palazzo Fiori, Palazzo Parentucelli, Palazzo Fontana, Podestà Lucciardi, Brondi-Pini, Casa Bonaparte, Magni Griffi, Picedi Benettini, Palazzo Tusini, Oratorio Santa Croce. L’edizione degli Atri Fioriti è organizzata da Pro Loco di Sarzana con il patrocinio della Città di Sarzana e la collaborazione degli studenti dell’istituto scolastico “Parentucelli Arzelà”. Collaborano anche l’associazione nazionale alpini, Marinai d’Italia in congedo, l’associazione nazionale carabinieri e la squadra comunale di Protezione Civile di Sarzana.