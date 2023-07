Ottimi risultati dei giovani scacchisti ai campionati italiani di Tarvisio

Sarzana (La Spezia) 12 luglio 2023 -E’ davvero un buon momento di risultati per il circolo degli Scacchi di Sarzana e Santo Stefano Magra che sono tornati dall’esprienza ai campionati italiani con ottimi risultati. Si sono disputati a Tarvisio, in Provincia di Udine, i Campionati Italiani Giovanili Under 18 di scacchi e la Liguria è stata rappresentata anche da tre giocatori che fanno parte della società Circolo degli Scacchi di Sarzana e Santo Stefano Magra. Si tratta degli esordienti Dario Zampolini, 8 anni categoria Under 10, e Daphne Bodini, 11 anni categoria Under 12, oltre al candidato Maestro Federico Massazza, 15 anni categoria Under 16. Un ottimo esordio per i più giovani, Dario 4,5 punti e Daphne 3 punti e la conferma della classe di Federico con 6 punti su 9. Si è trattato di un ottimo segnale per il movimento che in provincia di Spezia sta riscuotendo grande interesse soprattutto tra i giovanissimi oltre a mantenere una forte tradizione nella vecchia guardia composta da maestri e giocatori di esperienza.