Prende a calci i sanitari al pronto soccorso, ricoverato in Psichiatria

Sarzana (La Spezia) 16 agosto 2023 - Una notte di Ferragosto davvero agitata al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Un paziente appena entrato per sottoporsi a una visita ha perso le staffe e si è scagliato contro il personale in servizio prima di distruggere alcune apparecchiature. L’insano gesto ha sollevato la reazione del direttore del pronto soccorso e del sindacato che ha chiesto maggiore attenzione al lavoro dei sanitari tornando a insistere sulla necessità di controlli notturni stabili. Non è la prima volta infatti che al pronto soccorso dell’ospedale sarzanese, al pari di quello spezzino, che si verificano episodi di violenza e a farne le spese è il personale che sta prestando servizio a favore della collettività. Solidarietà ai colleghi coinvolti nella vicenda è stata espressa anche dall’azienda sanitaria. Sull’accaduto adesso stanno indagando le forze dell’ordine che procederanno alla denuncia dell’uomo.