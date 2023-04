Nino Frassica ospite dell'estate sarzanese alla Fortezza Firmafede

Sarzana (La Spezia) 6 Aprile 2023 - Il comico siciliano sarà ospite dell’estate sarzanese nella serata in programma alla Fortezza Firmafede il 5 agosto. Insieme a lui saranno sul palco i musicisti della Los Plaggers Band Show. Il “Tour 2000-3000” offre uno show musicale particolarissimo che si fonda su un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti alla maniera di Frassica e dall’abilità dei 6 musicisti che compongono la band. Uno spettacolo show originalissimo e coinvolgente, un viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da tanti brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera del comico lanciato da Renzo Arbore ai tempi di “Quelli della notte” e “Indietro tutta” e da anni ospite fisso della trasmissione “Che tempo che fa” condotta da Fabio Fazio. E propro nel ricordo di quelle pagine storiche della televisione italiana che riscuotevano successi enormi nonostante l’orario della messa in onda verranno riproposti brani cult, tra tutti “Cacao Meravigliao”. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro Impavidi oppure online su Vivaticket.it. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro degli Impavidi.