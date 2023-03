Nell'agenda degli eventi in città ci sono già più di 150 appuntamenti

Ponzanelli e Italiani

Sarzana (La Spezia) 9 marzo 2023 - Un calendario già ricco di appuntamenti anche se l’agenda non è ancora completa. Sono oltre 150 gli eventi in programma a Sarzana presentati dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dall’assessore Roberto Italiani ai quali se ne andranno ad aggiungere altri. Un risultato ottenuto attraverso gli strumenti amministrativi della Call for Ideas, che dal 2018 seleziona e amplia gli eventi culturali della città, l'ampliamento dei fondi dedicati alla cultura previsti a bilancio di anno in anno e l'ultima, importante, vittoria al bando del Ministero della Cultura per gli eventi culturali di Sarzana del 2023. Concerti, grandi mostre e spettacoli: Sarzana si affaccia così al 2023 con un cartellone pieno zeppo di musica, teatro all'aperto, momenti di approfondimento, festival, rievocazioni storiche, conferenze e mostre all'insegna di un'offerta culturale e turistica vasta e variegata. Ormai consolidato l'obiettivo che vuole la destagionalizzazione degli eventi quale tratto distintivo del ricco cartellone di manifestazioni, che vivono praticamente tutto l'anno offrendo ai visitatori l'opportunità di partecipare ad appuntamenti di vario genere tutti i mesi dell'anno.