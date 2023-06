Nei vasi non c’erano i fiori ma la marijuana e il proprietario di casa finisce nei guai

Sarzana (La Spezia) 21 giugno 2023 - L’erba non era propriaente di quelle consentite nella coltivazione casalinga. E’ stato così denunciato il proprietario dell’appartamento all’interno del quale i poliziotti del commissariato di Sarzana hanno rinvenuto sostanze stupefacenti e attrezzi per l’assunzione. A mettere in allerta gli agenti sono stati i sette vasi sistemati davanti al potone di casa. Ma all’interno non c’erano fiori ma piantine di marijuana. Nell’appartamento erano presenti due uomini e una donna italiani. Per quanto accertato il proprietario dell’immobile è stato segnalato all’autorità giudiziaria. Segnalazione anche per un ragazzo di 21 anni che gli agenti hanno trovato in possesso di hashish nei giardini pubblici de quartiere sarzanese di San Lazzaro. Il giovane era in compagnia di altri due coetanei e alla vista dei poliziotti è parso nervoso e così dal marsupio è spuntato l’hashish dentro il cellophane e il ragazzo è stato deferito in stato d libertà.