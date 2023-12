Natale sicuro in città: scatta l’ordinanza del sindaco di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 22 dicembre 2023 - Saranno in vigore fino al 31 gennaio le disposizioni emanate dalla sindaca Cristina Ponzanelli per garantire serte tranquille nel centro storico di Sarzana. Per le attività ambulanti la somministrazione di bevande alcoliche è consentita esclusivamente negli spazi concessionati. E' vietata dalle 21 alle 6 nelle aree pubbliche la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande in contenitori di vetro e metallo. Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali, dei pubblici esercizi, dei circoli privati e degli esercizi artigianali ricompresi nell’area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. L'ordinanza tiene conto del notevole flusso di persone nel centro cittadino nelle ore serali durante le festività natalizie e quindi è dettata dalla necessità di garantire il decoro urbano, contrastare la dispersione di bottiglie e evitare gli schiamazzi.