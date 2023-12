Natale in casa Cupiello: un grande classico arriva al teatro degli Impavidi

Sarzana (La Spezia) 5 dicembre 2023 - Due grandi serate al teatro degli Impavidi di Sarzana. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre alle 20.30 va in scena “Natale in casa Cupiello” di Eduardo De Filippo candidato al Premio Ubu 2023 come migliore spettacolo dell’anno. Un grande classico proposto da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, per la regia di Lello Serao (spazio scenico, maschere e pupazzi di Tiziano Fario). L'ambientazione è quella di un grande presepe in cui si muovono l'attore e le figure animate, che lui stesso manovra. Prodotto da Teatri Associati di Napoli/Teatro Area Nord e Interno 5 con il sostegno di Fondazione Eduardo De Filippo e Teatro Augusteo. Per informazioni e prenotazioni 3464026006 (anche whatsapp)oppure inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]. La biglietteria del Teatro degli Impavidi è aperta anche il giorno del debutto, giovedì, dal 9.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 19.