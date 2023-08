Nascosti in casa 800 grammi di hashish pronti allo spaccio: nei guai un ventenne

Sarzana (La Spezia) 18 agosto 2023 - I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato un giovane di 22 anni, italiano e incensurato, pizzicato a Arcola con un quantitativo di sostanza stupefacente nascosto in casa. Dopo il controllo in strada i militari hanno voluto approfondire il suo nervosismo e così hanno trovato la sostanza stupefacente confezionata nei “panetti” e pronta allo spaccio. Il giudice del Tribunale di Spezia ha già convalidato l’arresto. E’ comparso davanti al giudice per il rito della direttissima anche un quarantenne di Castelnuovo Magra fermato sempre dai carabinieri mentre era alla guida della sua automobile con addosso otto involucri contenenti dieci grammi di cocaina e settecento euro in contanti, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e due bilancini elettronici di precisione. Anche per lui è scattato l’arresto, convalidato nella direttissima, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.