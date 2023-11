Nasce “Sarzana Vitae” il nuovo consorzio per aiutare il commercio

Sazana (La Spezia) 13 novembre 2023 - Si è costituito in città il nuovo consorzio “Sarzana Vitae” composto non soltanto dai commercianti cittadini ma anche da professionisti e rappresentanti di altri settori aperto a chiunque abbia idee da proporre. Il primo evento ufficiale è stato fissato sabato 2 e domenica 3 dicembre con la rassegna “Artigiani in piazza, l’eccellenza del fare” mentre nella prossima primavera verrà riproposta “Sarzana Doc” la manifestazione dedicata alle etichette dei vini dei Colli di Luni. Il gruppo che ha già messo insieme diverse idee è presieduto da Alessandro Ferrarini e alla presentazione oltre all’assessore comunale sarzanese al commercio Luca Ponzanelli erano presenti Nicola Carozza di Confartigianato e Lorenzo Servadei Confcommercio e alcuni tra i fondatori e iscritti del nuovo consorzio. Il commercio rappresenta per la città di Sarzana un traino importante da abbinare al turismo e il supporto organizzativo fornito all’amministrazione comunale servirà per offrire opportunità anche nei periodi autunnali e comunque lontani dalla programmazione prevista dal Comune di Sarzana nel segno di una preziosa continuità per tutto l’anno.